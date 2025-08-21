Kırşehir’de Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU DETAYLARI

Kırşehir’deki jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 557 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşıyan ve satışını yapmayı hedefleyen kişiler üzerinde çalışma yapma kararı aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen operasyonlar kapsamında, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenlenmiş bir baskında şüpheli M.A.A. (24) isimli kişinin sırt çantasında kapsamlı bir arama yapıldı. Yapılan aramada 557 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan M.A.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanma kararı verilen şüpheli, cezaevine gönderildi. Bu tür operasyonların devam etmesi bekleniyor.