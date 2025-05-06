Haberler

Kırşehir’de Nurettin Ala’nın Cenazesi Defnedildi

KIBRIS GAZİSİ NURETTİN ALA’NIN CENAZESİ KIRŞEHİR’DE DEFNEDİLDİ

Ankara’da 71 yaşında hayata veda eden Kıbrıs gazisi Nurettin Ala, memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Ala’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle saatlerinde Kırşehir Ali Çam Camisi’ne getiriliyor.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Burada gerçekleştirilen cenaze namazının ardından, Ala’nın naaşı Sıdıklı Küçükboğaz köyündeki aile kabristanlığına defnediliyor. Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer gaziler de katılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sokak Köpeği, Saldırım Nedeniyle Uyutuldu

Zonguldak'taki bir hayvan barınağında iki çalışanı ısıran köpek, saldırgan sayılarak uyutuldu. Bu durum üzerine hayvanseverler barınak önünde protesto düzenledi.
Haberler

Yalova’da Yangın, Dairedeki Mahsur Kaldı

Yalova'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri kapıyı kırarak ev sahibini kurtardı. Yangın sonrasında komşular arasında gergin tartışmalar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.