Kırşehir’de Okullar Tatil mi? 20 Mart

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Özellikle Kırşehir ilinde okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili bir merak yaşanıyor. Meteoroloji, birçok il için güçlü kar yağışı uyarısında bulundu. Kırşehir’de “okullar tatil mi?” endişesi artarken, 20 Mart Perşembe tarihinde Kırşehir’de okulların durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

KUZEYDOĞU’DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan değerlendirmelere göre, bugünden itibaren akşam saatlerinde Erzurum’da ve 20 Mart Perşembe sabahında Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) öngörülüyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini gösteriyor. Ayrıca, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in bazı yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor.

FIRTINA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Perşembe günü sabah saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisini kaybetmesi ön görülüyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda gecikmeler, çatı uçmaları, iç bölgelerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklar gerçekleşebiliyor. Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, 20 Mart Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TEDBİRLERE DİKKAT EDİLMELİ

Yapılan son değerlendirme sonuçlarına dayanarak, Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde zirai don olayını beraberinde getireceği öngörülüyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz’in iç kısımlarında 20 Mart 2025 Perşembe gecesi itibarıyla beklenen zirai don, bu günlerde orta ve yer yer kuvvetli seviyelerde olacağı düşünülüyor. Tarımsal faaliyet gösteren vatandaşların bu tehlikelere karşı tedbirli olmaları ve Meteoroloji’nin hazırladığı sıcaklık tahminlerini dikkatlice takip etmeleri gerekmektedir.

KIRŞEHİR’DEN TATİL DUYURUSU BEKLENİYOR

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Özellikle İç Anadolu’nun güney yüksek kesimlerinde ve Akdeniz’in Toroslar bölgesinde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) meydana gelebilir. Kuvvetli rüzgar dolayısıyla ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır. Kırşehir Valiliği’nden henüz 20 Mart Perşembe ile ilgili tatil açıklaması yapılmadı. Diğer yandan, Sivas ve Kayseri’de Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.