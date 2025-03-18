Kırşehir’de Okullar Tatil Mi? MĞM Uyardı

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Kırşehir ilinde ise okulların tatil olup olmayacağına dair belirsizlik devam ediyor. Meteoroloji, birçok il için daha güçlü kar yağışı uyarısında bulundu. 19 Mart Çarşamba günü Kırşehir’de okullar tatil mi? Bunun cevabı merak ediliyor.

ETKİSİ ZAMANLA ARTIYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri gibi bölgelerde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen bu kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçmaları, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Batı Karadeniz’de de rüzgarın, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle batı ve iç kesimlerde Zirai Don olayının gerçekleşmesi bekleniyor. 19 Mart 2025 Çarşamba gecesi başlayacak olan bu soğuk hava nedeniyle Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma geceleri orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli şekilde etkili olabiliyor. Bu durum tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gereken bir konu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

KRİTİK UYARI VE TATİL DUYURUSU YOK

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabiliyor. Bu nedenle ulaşımda aksama, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması öneriliyor. Kırşehir Valiliğinden henüz 19 Mart Çarşamba günü için tatil duyurusu gelmiş değil.