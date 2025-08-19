Kırşehir’de Polis Diye Dolandırıldılar

DOLANDIRICILIK OLAYI VE OPERASYON

Kırşehir’de kendilerini polis olarak tanıtıp emekli bir kadını dolandırdığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Arayan bir kişi, E.M’ye kendisini polis olarak tanıtarak, kadının ziynet eşyaları ile parasının, bir hırsızlık olayında kullanıldığını ve bu yüzden inceleneceğini bildirdi. Kadından, eve gelecek olan polis görünümlü şahsa, 1 milyon 150 bin lira değerindeki altın ve parayı teslim etmesi istendi.

KADINDAN DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Kadın, sonradan dolandırıldığını anlayarak durumu derhal polise bildirdi. Bu ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve telefon görüşmelerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ortaya çıkardı. Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon yapan ekipler, şüpheliler N.E, E.K, İ.A, B.E ve C.A’yı yakalayarak Kırşehir’e getirdi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E, İ.A. ve C.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu dolandırıcılık olayı, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük oranda aydınlatıldı.