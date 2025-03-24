Kırşehir’de Rüzgar Mandıra Çatısını Uçurdu

KIRŞEHİR’DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİ

Kırşehir’in İnanç köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişinin mandırasının çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Besici Yaşar Ünsal, o anları cep telefonuyla kaydetti. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkili olan fırtına köyde birçok yapıya zarar verdi.

Yaşar Ünsal’ın mandırasının çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek uçtu. Çatı uçması sonrası video çeken Ünsal, “2 milyon lira civarında zararım var” dedi. Ancak köyde yapılan inceleme sonucu hayvanların zarar görmediği tespit edildi. Rüzgarın saatte ortalama 70 kilometre hıza ulaştığı tahmin ediliyor.