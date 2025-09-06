Kırşehir’de Sabah Namazı Buluşması Yapıldı

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Kırşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nazmi Gökbulut Camisi’nde sabah namazı buluşması yapıldı. Programa çocuklar da katıldı ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından dua edildi.

CAMİLERİN VE CEMAATİN ÖNEMİ

Programda konuşma yapan İl Müftüsü Mustafa Tekin, camilerin ve cemaatle kılınan sabah namazının önemine dikkat çekti. Gençlerin ve çocukların camide bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Tekin, “Peygamber Efendimiz, gençlere büyük değer vermiştir. Allah’a kulluk içinde yetişen bir genç, ümmetimizin geleceği için en büyük müjdedir. Onların bu vakitte Allah’ın evinde olması, Peygamberimizin sünnetine uyma gayretleri takdire şayandır. Onlardan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” sözlerini kullandı.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI’NIN ANLAMI

Tekin, Mevlid-i Nebi Haftası’nın Hazreti Peygamber’in hayatını ve güzel ahlakını örnek almak için bir fırsat olduğunu vurguladı. Etkinliğin sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.