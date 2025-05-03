Kırşehir’de Sağanak Yağışlar Zarar Verdi

SAĞANAK YAĞIŞLAR KIRŞEHİR’İ ETKİLEDİ

Kırşehir’de merkez ve ilçelerde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kentin bazı depoları su altında kaldı. Boztepe, Mucur ve Kaman ilçelerinde sağanağın ardından meydana gelen sel olayları, tarım arazilerine zarar verdi.

İNCELEME VE DESTEK HAREKETLERİ

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Boztepe’de sağanağın etkilendiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşen Ünsal, “geçmiş olsun” dileklerini iletti. İl Genel Meclis Başkanı Ozan ise, “dün geceden itibaren İl Özel İdaresi ekipleri su tahliyeleri, kanalizasyonlar, giderler ve menfezlerin temizlenmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor” şeklinde açıklama yaptı. Ulaşımda sorun yaşanmaması için de gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.