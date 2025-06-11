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Kırşehir’de Saka Kuşu Satan Kişi Cezalandırıldı

KIRŞEHİR’DE KAÇAK SAKA KUŞU TİCARETİ

Kırşehir’de, evinde saka kuşu sattığı tespit edilen bireye 77 bin 600 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaman ilçesinde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarının yakalandığı ve satıldığına dair gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçti.

OPERASYON SONUCUNDA EL KONULAN KUŞLAR

Ekipler gerçekleştirdiği operasyonda, bir müstakil ev ve eklentilerinde toplam 10 kafes ve 8 saka kuşu ele geçirdi. Üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarını çoğaltarak sattığı belirlenen ikamet sahibi E.Y.R’ye 77 bin 600 lira para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen saka kuşları, sağlıklı bir şekilde doğaya salındı.

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