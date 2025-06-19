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Kırşehir’de Şap Hastalığı Nedeniyle Pazar Kapatıldı

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE CANLI HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Kırşehir’de yaşanan şap hastalığı vakaları sonucunda, Kırşehir Ticaret Borsası’na ait canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Kırşehir Ticaret Borsası, resmi bir açıklama yaparak, “Borsamıza ait canlı hayvan pazarı, ilimizde görülen şap hastalığı sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar geçici olarak kapatılmıştır. Resmi sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapılmadıkça haber ve söylentilere itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadesine yer verdi.

TEDBİRLERİN AMACI HASTALIĞI YAYILMASINI ÖNLEMEK

Açıklamada, bu kararın, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alındığı ve geçici olduğu vurgulandı. Ayrıca, süreçle ilgili gelişmelerin halka iletileceği ifade edildi. Kırşehir’deki gelişmeler bu açıdan takip ediliyor.

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