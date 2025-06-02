Kırşehir’de Sel, 4 Ev Hasar Gördü

SEL FELAKETİ KIRŞEHİR’DE VAKİT YARATTI

Kırşehir’in merkeze bağlı Toklümen köyünde aniden meydana gelen sel felaketi sonucu 1 ev yıkıldı ve 1’i ağır olmak üzere 4 ev zarar gördü. Dronla kaydedilen görüntüler, selin yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından köydeki su seviyeleri yükseldi ve bu da sel oluşumuna sebep oldu. Yıkılan evin yanı sıra hasar gören dört ev de tahliye edildi. Tarım arazilerinin de olumsuz etkilendiği kaydedildi.

KOORDİNE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Sel, köyün içinde taş ve çamur yığınları oluşturarak önemli bir tahribat yarattı. Jandarma, AFAD, MEDAŞ ve itfaiye ekipleri, ilgili alanlarda su tahliye çalışmaları yürütmeye başladı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sel ve taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel baskınlarından etkilenen evlerin suyun tahliyesini yaparken, yıkılan evin molozları da kaldırıldı.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Vali Demiryürek, burada yaptığı açıklamada, “Toklümen köyümüzde meydana gelen sel baskını ile ilgili arazi tespit çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla tüm imkanlarımızla sahadayız. Yağış, dağdaki biriken suların menfez kanallarından köye hızlı bir şekilde akması sonucunda meydana gelen sel baskınıdır. 1 ev yıkılmış durumda. 1 ev ağır hasar görülüyor, ayrıca 3 ev de hasarlı duruma gelmiştir. Devletimizin şefkatli elini hissettirmek için tüm ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız” dedi.

BİR VATANDAŞIN DUYGU DOLU SÖZLERİ

Yıkılan evin sahibi olan vatandaşın akrabası Ahmet Değirmenci, “Sel tam anlamıyla deniz gibi geldi. Önünde durulması mümkün değildi. Geldiği gibi evin içini doldurdu ve bu hale getirdi. Çok zor bir durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan, yaşanan selin bıraktığı izler dronla görüntülendi.