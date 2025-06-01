Kırşehir’de Sel Felaketi Meydana Geldi

AŞIRI YAĞIŞLAR SEL VE SU BASKINIYA NEDEN OLDU

Kırşehir’in Toklümen köyünde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskını meydana geldi. Bu yağışlar, Kırşehir’de gündüz saatlerinden itibaren etkisini gösterirken, gece saatlerinde şiddetini artırarak sele dönüştü. Bir evin yıkıldığı köydeki olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi. İlk incelemeler, bir evde kısmi çökme olduğunu ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ortaya koydu. Üç evin temelden su alması sonucu bu evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Afet bölgesindeki çalışmalar sürerken, Kırşehir İl Özel İdaresi’nden 6 personel, 1 tır, 1 kepçe, 1 arazi aracı ve 1 vidanjör gönderildi. MEPAŞ’tan da 2 personel ve 1 sepetli araç bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, Kırşehir İtfaiyesi’nden 2 personel ve 1 araç, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan ise 7 personel ve 2 araç görev aldı. Toplamda 21 personel ve 10 araç olay yerinde çalışmalara katıldı.

VATANDAŞLAR FELAKETİ ANLATTI

Toklümen köyünde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaş Aydın Biçer, evde eşiyle oturduğu sırada bir hışırtı duyduğunu ve ardından neler olduğunu anlayamadıklarını söyledi. Başka bir vatandaş Bülent Şen de “Her şey 20 dakika içerisinde oldu, bitti. Ne olduğunu anlayamadık, perişan olduk” şeklinde açıklamada bulundu.