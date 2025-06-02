Kırşehir’de Sel Sonucu Hasar Oluştu

TOKLUMEN KÖYÜ’NDE SEL FELAKETİ

Kırşehir merkezine bağlı Toklumen köyünde gerçekleşen sel olayı neticesinde 1 ev tamamen yıkılırken, 3 evde ciddi hasar meydana geldi. Ayrıca, evlere bağlı depolar da zarar gördü. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, “Özellikle Toklumen köyümüzde sel şeklinde ve evlere su baskınları oldu. Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı” açıklamasında bulundu. Yaklaşık 20 dakikalık sağanak yağışın sonucunda köyün içindeki yollarda sel oluştu. 1 evin yıkılmasına ve 3 evin tahliye edilmesine neden olan bu durum, tarım araçlarına da zarar verdi. Sel sonrası mahallede taş ve çamur yığınları oluştu.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İl Jandarma, AFAD, Medaş ve itfaiye ekipleri, bölgede gerekli çalışmaları başlattı. Evlerin depolarındaki su tahliye edilmeye çalışılıyor. Evi yıkılan Aydın Biçer, selde canını zor kurtardığını ifade ederek, “Hanımla içeride oturuyorduk, bir ses geldi rüzgar zannettim, bir baktık duvar boyu sel geliyor. Hanımla birlikte hemen kendimizi kurtardık. Geri eve dönemedik zaten, kendimizi kurtarmaya çalıştık. 55 yaşındayım, hayatımda böyle bir sel görmedim. 55 senedir bu evde yaşıyorum, böyle bir sel geldiğini hayatta görmedim” dedi. Evi ve bahçesi zarar gören Bülent Şen ise bu durumun sadece 20 dakika içerisinde gerçekleştiğini ve yağışın çok kuvvetli olduğunu belirtti.

Kırşehir Valisi Demiryürek, olay yerini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Özellikle Toklumen köyümüzde sel şeklinde ve evlere su baskınları oldu. Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı, çünkü temellerinde bodrumlarında su var. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici, vatandaşlarımız bizim davetimize rağmen köyde kalacaklarını belirttiler. Bütün ekiplerimiz burada, sabah olduğunda ise gerekli zarar tespiti yapacağız. Vatandaşlarımıza devletin bütün imkanlarıyla elimizden gelen desteği olacağız” dedi.