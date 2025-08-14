Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam bin 823 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu olay kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan G.T. (25) ve S.E. (30) üzerinde durdu.

ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ VE OPERASYON

Ekipler, şüphelilerin sentetik hap sattığı bilgisine ulaştıktan sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen aramalarda evde 33 kutu içinde toplam bin 823 adet sentetik hap bulundu. Operasyonun sonucunda G.T. ve S.E. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.