Kırşehir’de Sergi Açıldı, Bilgilendirici Görseller

YEŞİLAY SERGİSİ KIRŞEHİR’DE AÇILDI

Kırşehir’de Yeşilay Kırşehir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından resim sergisi düzenlendi. Sergi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nin fuaye alanında ziyarete açıldı. Mucur Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan sergide, bağımlılık ile mücadele konusunu kapsayan bilgilendirici ve uyarıcı görseller de bulunuyor.

VALİ DEMİR YÜREK VE REKTÖR YARDIMCISI ESERLERİ İNCELEDİ

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş ile birlikte sergideki eserleri inceledi. Öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alarak, farkındalığın artmasında emeği geçenleri tebrik etti.

BAĞIMLILIK KONUSUNDA DUYARLILIK ARTIYOR

Fuaye alanındaki ziyareti sırasında çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, bağımlılıkların çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade etti. Bağımlılıkla mücadele kapsamında yeni çalışmalar ve etkinlikler planladıklarını açıklayan Koyuncu, serginin bu döngü içerisinde duyarlılığı ve farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirtti. Yeşilay olarak sadece bağımlılıkla mücadele etmediklerini, insanların bağımlı hale gelmemeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.

AİLELERİN DİKKATİNE ÇAĞRI

Koyuncu, Kırşehir’de Yeşilay’ın görünürlüğünü artıracak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, “Kimse bağımlı olmasın istiyoruz. Bağımlı olanların da en kısa sürede bu durumdan kurtulmalarını sağlamak için buradayız. Tüm bağımlılık türleri ile ilgili Kırşehirlilerin yanındayız ve onları destekliyoruz. Günümüzde ekran ve teknoloji bağımlılığı giderek artıyor. Maalesef çocukluk yaşlarından itibaren vakalarla karşılaşıyoruz. Ailelerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekiyor. Profesyonel destek almak isteyen ailelerimiz, biz her zaman yanlarındayız.” şeklinde konuştu.