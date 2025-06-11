Kırşehir’de Suçlar Arttı, Önlemler Sürecek

BASIN RAPORU AÇIKLANDI

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs ayına dair asayiş raporunu açıkladı. Raporda, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Gözaltına alınan kişilerden 2’sinin çıkarıldıkları mahkemede tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği belirtiliyor.

TÜM OLAYLARIN BİLGİSİ VERİLDİ

Açıklanan verilere göre, Kırşehir genelinde Mayıs ayında herhangi bir terör eylemi yaşanmaması dikkat çekiyor. Terörle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor. Raporda, kişilere yönelik işlenen suçların geçen yıla kıyasla artış gösterdiği vurgulanıyor. 2025 yılı Mayıs ayında emniyet bölgesinde 281, jandarma bölgesinde ise 81 olay gerçekleştiği kaydedildi. Kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda artış olduğu ifade ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarının kesintisiz olarak devam edeceğini belirtiyor. Bu durumu, toplumsal güvenliğin arttırılması için gereken bir konu olarak görmekte ve çalışmaların titizlikle yürütüleceğine dair vatandaşlara güvence vermektedir.