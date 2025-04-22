Kırşehir’de Tarım Felaketi Yaşanıyor

DON OLAYLARI SONRASI ÜRETİCİLERLE BULUŞMA

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kırşehir’de yaşanan don olaylarının ardından zarar gören ceviz ve meyve bahçelerini ziyaret etti ve üreticilerle bir araya geldi. Bayraktar, “İklim değişikliği tarım sektöründe artık bir felaket haline geldi” ifadelerini kullandı. TZOB Genel Başkanı, son günlerde birçok bölgede meydana gelen don olaylarının etkilerini yerinde görmek amacıyla Kırşehir’e geldi ve Ziraat Odası temsilcileriyle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Ceviz, elma, vişne, kiraz ve üzüm bahçelerinde büyük zarar olduğunu belirten Bayraktar, “Sadece Kırşehir değil, Konya, Niğde ve Karaman gibi bölgelerde de yüzde 90’a varan ürün kaybı var. Bu durumun adı artık doğal afet” dedi.

ÜRETİM ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLER

Don olaylarının tarımsal üretim üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını dile getiren Bayraktar, “10 Nisan’dan itibaren 3 gün üst üste eksi 15-20 dereceleri bulan hava sıcaklığına hiçbir ürün dayanamaz. Bu felaket, tarımsal üretimde önemli bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliği artık tarımda sadece bir sorun değil, bir felaket haline geldi. Bugün üreticilerimizin yalnızca üçte biri TARSİM kapsamında. Bu yeterli değil. Üreticilerin taleplerinin dikkate alınması, TARSİM’in kapsayıcılığının artırılması gerekiyor. İklim değişikliği nedeniyle benzer afetleri önümüzdeki yıllarda da sık sık yaşayacağız. Bu nedenle hem kurumlarımız hem de devletimiz bu riskleri göz önünde bulundurarak üreticiyi koruyan adımlar atmalı” şeklinde konuştu.

ZARARINI AÇIKLAYAN ÜRETİCİLER

Ceviz bahçesi sahibi Mahmut Kayapa, bu yıl hiç ürün beklemediğini belirtti ve “Bahçemiz 25 yaşında. Bahçemizde 200 tane ceviz ağacımız var. Elma, kayısı ve diğer meyve ağaçlarımız var ama çoğunlukla yüzde 99’u ceviz ağaçları. Bahçemizde normal yıllarda 10 ton civarı bir ürün alıyoruz. Ama bu sene don olaylarından dolayı çok az bir ürün beklemiyoruz. Hatta hiç ürün beklemiyoruz. Bir yıl sonraki ürünün bile daha az olacağını düşünüyoruz. Bahçede yılda aşağı yukarı 500 ile 600 bin TL’lik bir zararımız var. Geçmiş yıllarda da bizim bahçemizde don olayı olmuştu. Ama o yıllarda bir kısım meyve kalmıştı. Bu sene hiç meyvemiz olmayacak” ifadelerini kullandı.