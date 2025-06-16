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Kırşehir’de Tefecilik Operasyonu, 9 Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kırşehir’de “yağma, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla 8 ay süren bir soruşturma yürüttü. Bu süreçte, şüphelilerin faaliyetleri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip ile izlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan kapsamlı takiplerin ardından, 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, M.T., O.T., R.A., B.A., H.E., N.K., S.B., C.S. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALAR VE FAALİYETLER

Şüphelilerin, Kırşehir genelinde galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yaptığı, organize bir şekilde yüksek fiyatlarla vadeli araç satışları gerçekleştirdiği ve araç alım-satım işlemlerinde araç bedelinin çok üzerinde senetler imzalattığı iddia ediliyor. Bu suçlamalar, operasyonun gerekçesi ve sonucunda alınan tutuklama kararlarının arka planını oluşturuyor.

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