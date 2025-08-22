Kırşehir’de Tefecilik Yapan 3 Kişi Yakalandı

TEFECİLİK YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Kırşehir’de jandarma ekipleri, tefecilik yaptığı tespit edilen üç kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve Mucur ilçesinde tefecilik faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Örgütlü bir şekilde faaliyet gösterdikleri ve ekonomik zorluk içinde olan vatandaşlara baskı, cebir ve şiddet kullanarak yüksek faizle borç para verdikleri belirlenen şüpheliler C.A., B.K. ve Y.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet doldurulmuş senet, 3 cep telefonu ve alacak-verecek bilgilerini içeren 4 ajanda bulundu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliye süreci sonrasında, şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli C.A. ve Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.