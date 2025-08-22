Kırşehir’de Tefecilik Yapan 3 Kişi Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ TEFECİLERE GÖZ AÇTIRMADI

Kırşehir’de jandarma ekipleri, tefecilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen üç kişiyi yakaladı. Alınan bilgilere göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, şehir merkezi ve Mucur ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Şüphelilerin, ekonomik zorluklar çeken insanlara baskı uygulayıp, zorla yüksek faizle borç para verdikleri belirlendi. Yakalanan şüpheliler C.A., B.K. ve Y.G. oldu.

ARALARDAN KANITLAR ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 doldurulmuş senet, üç cep telefonu ve alacak-verecek bilgilerini içeren dört ajanda ele geçirildi. Jandarma bünyesinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme sonucunda B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli C.A. ve Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.