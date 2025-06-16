Kırşehir’de Tefecilik Yapan 9 Gözaltında

KİŞİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Kırşehir’de, galericilik ismi altında tefecilik faaliyetleri yürüten ve vatandaşlara yüksek bedellerle senet imzalatan kişiler hakkında düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ay süreyle sürdürülen soruşturma sonucunda, son 3 aydır teknik ve fiziki takip yapıldı. Gerçekleştirilen takiplerin ardından, 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda M.T., O.T., R.A., B.A., H.E., N.K., S.B., C.S. ve Ö.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

TEFECİLİK FAALİYETLERİ

Şüphelilerin il genelinde ‘galericilik’ adı altında tefecilik yaptığı, organize bir şekilde hareket ederek yüksek fiyatlarla vadeli araç satışı gerçekleştirdiği belirlendi. Araç alım-satım işlemlerinde, araç bedelinin çok üzerinde senetler imzalatıldığı tespit edildi. Ayrıca, ödeme sorunları yaşayan vatandaşlara karşı baskı, darp ve tehdit unsurlarıyla senetlerin tahsil edildiği, araçların geri alınarak gasp edildiği ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

ARANMALAR VE DELİLLER

Operasyon sırasında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.