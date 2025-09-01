Kırşehir’de Terörsüz Türkiye Çalıştayı Yapıldı

ÇALIŞTAY, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ

Kırşehir’de, çeşitli illerden gelen Şehit Aileleri ve Gaziler Dernekleri Başkanlarının katılımıyla “Terörsüz Türkiye Çalıştayı” gerçekleştirildi. Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği tarafından ev sahipliği yapılan etkinliğe, 16 farklı ilden dernek başkanları katıldı. Kırşehir’de bir termal otelde düzenlenen bu çalıştayda, terörle mücadele süreci, şehit yakınlarının yaşadığı sıkıntılar ve olası çözüm önerileri üzerine konuşmalar yapıldı.

TERÖRÜN SON BULMASI İÇİN BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ

Programda bir konuşma yapan Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, “Yüreği yanan ve kendilerini vatan için feda eden insanların acılarını paylaşmak adına bir arada olundu” diyerek, “Terörsüz bir Türkiye idealini hep birlikte konuşmak ve ortak akılla yol alarak birlik ve beraberlik ruhunun yeşermesi için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ MESAJLAR VERİLDİ

Çalıştaya katılan Terörsüz Türkiye Komisyon Üyesi Mehmet Şahin, süreç hakkında bilgilendirme yaptı. “Aynı zamanda bir şehit yakını olarak konuşuyorum. Bir şehit haberi duyduğumuzda hepimiz hemen kulak kesiliyor ve ateş nereye düştü diye düşünüyoruz” dedi. Acıyı tatmamış biri olarak değil, şehit yakını, komisyon üyesi ve bölgeyi iyi bilen birisi olarak bu konulara yaklaşım gösterdiğini belirten Şahin, “Terörsüz Türkiye terör örgütü PKK ve bileşenlerinin silah bırakmasıdır” şeklinde konuştu. Çalıştayın sonunda, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajı verildi.