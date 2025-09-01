Kırşehir’de Terörsüz Türkiye Etkinliği Gerçekleştirildi

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DERNEKLERİ ÇALIŞTAYI

Kırşehir’de, farklı illerden gelen Şehit Aileleri ve Gaziler Dernekleri Başkanlarının katılımıyla “Terörsüz Türkiye Çalıştayı” düzenleniyor. Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, 16 farklı ilden dernek başkanları bir araya geliyor. Kırşehir’de bir termal otelde gerçekleştirilen çalıştayda, terörle mücadele süreci, şehit yakınlarının yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırılıyor.

İDEALİ PAYLAŞMAK ÜZERE BİR ARAYA GELİNDİ

Etkinlikte konuşan Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, bu buluşmanın amacını yansıtarak, “Yüreği yanan ve kendilerini vatan için feda eden insanların acılarını paylaşmak adına bir arada bulunuyoruz. Terörsüz bir Türkiye idealini hep birlikte konuşmak ve ortak akılla yol alarak birlik ve beraberlik ruhunun yeşermesi için burada toplandık” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

Proje kapsamında katılımcılara bilgi veren Terörsüz Türkiye Komisyon Üyesi Mehmet Şahin, sürecin başlangıcına ve gelinen noktaya dair değerlendirmelerde bulundu. “Ben de bir şehit yakınıyım. Bir şehit haberi duyulduğunda hepimiz aniden dikkat kesiliyoruz ve ateşin nereye düştüğünü soruyoruz. Bu acıyı tatmamış olan biri olarak konuşmuyorum. Terörsüz Türkiye gündeme geldiğinde birçok farklı yorum ortaya çıkıyor ve çeşitli yorumlar yapılıyor. Hayırlı işlerin biraz daha dikkatli ele alınması gerekiyor. Terörsüz Türkiye, terör örgütü PKK ve bileşenlerinin silah bırakması demektir” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE BİRLİK VE BERABERLİK

Çalıştayın sonunda, birlik ve beraberlik mesajı verilerek, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgusu yapıldı. Bu toplantılar, ülkenin geleceği için gereken bir konu üzerinde fikir alışverişi yapma fırsatı sağlıyor.