Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

POLİS OPERASYONU İLE GÖZALTI SAYISI YEDİ OLDU

Kırşehir’de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, uyuşturucu ticareti ile ilgili yedi kişi tutuklandı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenliyor.

OPERASYONDE NARKOTİK KÖPEKLERİ DE GÖREV ALDI

İl Merkezinde, çok sayıda polisin katılımıyla yapılan baskınlarda, narkotik köpekleri de aktif bir şekilde yer aldı. Şüphelilerin evleri ve iş yerleri üzerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; İ.L., G.K., N.G., O.Ö., E.Ü., H.H., R.K. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

YETKİLİLER TARAFINDAN YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan kişilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, farklı uyuşturucu maddeler ve sentetik haplar ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sekiz kişiden yedisi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.