Kırşehir’de Yangın Paniğe Yol Açtı

BÜYÜK PANIĞA NEDEN OLAN YANGIN

Kırşehir’de 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Olayda 3 kişi, dumandan etkilenerek sağlık sorunları yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle alevler söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

OLAYIN SEBEBİ HABERDAR EDİLDİ

Gece saatlerinde, Kervansaray Mahallesi 2088. Sokak’taki 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Yangın esnasında apartman sakinleri tahliye edildi ve çevredeki vatandaşlar, dairelerde uyuyan komşularını uyandırmaya çalıştı. Alevler, dairenin yanı sıra çatının bir kısmını da sardı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 3 kişi dumandan etkilendi ve olay yerinde sağlık müdahaleleri yapıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.