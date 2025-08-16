Kırşehir’de Yangınla Mücadele Sürüyor

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kırşehir’in Kaman ilçesinde merada başlayan yangına müdahale işlemleri sürüyor. Yangın, Kaman’ın Başköy ve Kurancılı köylerinin sınırları içerisinde yer alan merada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı. Rüzgarın etkisi, yangının kısa sürede büyümesine yol açmış durumda. Yangına, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMEDE BULUNDU

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, yangın alanında gerekli incelemelerde bulundu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgede herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair bilgiler henüz netleşmedi.