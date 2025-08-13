Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

KÜLTÜREL GEZİLERLE DEĞERLERİ ÖĞRENİYORLAR

Kırşehir’de yaz Kur’an kursuna katılan çocuklar, düzenlenen etkinlikler ve gezilerle memleketlerindeki tarihi ve kültürel mekanları tanıyor. Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen “Şehrimi Geziyor, Değerlerimi Öğreniyorum Projesi” kapsamında 1000’den fazla öğrenci, kentteki tarihi yerleri gezerek yetkililerden bilgi alıyor. Projenin bir parçası olarak çocuklara Ahi Külliyesi’nde bulunan Ahi Evran Camisi, Kırşehir Ahilik Müzesi, Cacabey Gökbilim Medresesi ve Aşıkpaşa Türbesi gibi mekanlar tanıtılıyor. Cacabey Gençlik Merkezi’nde ise çeşitli aktivitelerde bulunan çocuklar, burada sinema keyfi yaşıyor.

GENÇLERE DEĞERLERİMİZİ AŞILIYORUZ

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Çakmakçı, çocuklara şehrin dinamiklerini ve kültürünü gezerek öğrettiklerini, onları Gençlik Merkezi’nde ağırladıklarını belirtiyor. Kenar mahallelerdeki Kur’an kurslarından gelen gençlerin ulaşımını kuruma ait araçlarla sağladıklarını vurgulayan Çakmakçı, “Şehrimizin değerlerini çocuklara gezdirip öğretiyoruz. Sonrasında Cacabey Gençlik Merkezi’nde çeşitli etkinlikler yaparak sinema izliyoruz. Gençlerimize değerlerimizin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız, bu projeyi devam ettirip daha fazla gence ulaşmak.” şeklinde konuşuyor.

DEĞERLERİ TANITMA ÇABASI

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ali Saratlı, projeyle ziyaret edilen birçok mekanın ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara tanıtıldığını ifade ediyor. Yaz Kur’an kurslarına katılan çocuklara camilerdeki eğitimlerinin ardından yaşadıkları şehri en iyi şekilde tanıtmaya gayret ettiklerinin altını çizen Saratlı, “Hem değerlerimizi öğrenelim hem de şehrimizde kimlerin yaşamış olduğunu anlatmayı hedefliyoruz. Ahi Evran-ı Veli, Cacabey, Aşıkpaşa gibi tanıdık değerlerimizin çocuklar tarafından bilinmesini istemekteyiz. Ahilik Müzesi gibi yapılar onların ilgisini çekiyor.” diyor.

ÇOCUKLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Gençlik lideri Emre Dilek, projeyle gençlik merkeziyle irtibat kurmamış, kendi şehirlerindeki tarihi mekanları gezmemiş ve sinema salonuna gitmemiş çocuklara ulaştıklarını vurguladı. Kur’an kursu öğrencisi 13 yaşındaki Talha Deniz Eroğlu, Ahilik Müzesi’ni ilk kez ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini belirtti. Eroğlu, “Çok güzelmiş. Ayakkabıcılık, demircilik, marangozluk vardı. Bir kez daha geleceğim.” diyerek görüşlerini paylaştı. Diğer bir öğrenci 12 yaşındaki Latife Uçar ise geziden sonra Gençlik Merkezi’nde oyun oynayıp sinema izlediklerinden bahsetti. Uçar, “Berberlik, terzilik, dokumacılık gibi meslekleri öğrendim,” diyerek deneyimlerini aktardı.