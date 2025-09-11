Kırşehir’deki Mücevheratçı Mağdurlar Yardım İstiyor

MAĞDURİYET İDDİALARI ORTAYA ÇIKIYOR

Kırşehir’de uzun süredir faaliyet gösteren ve halk arasında “altın adam” olarak bilinen A.D. Mücevherat’ın kapanması, kentte çeşitli mağduriyet iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. İşletme sahibi A.D. ve eşi D.D.’ye ulaşamayan müşteriler, dolandırıldıklarını savunarak emniyete başvuruda bulundu. Yaklaşık 16 kişinin başvurusu sonrası, sosyal medya üzerinden açıklama yapan işletme sahibi A.D., “Hakkımızda iddialar var. Bizlerin kimseye borcu olmaz. Pazartesi günü bulaşacağımıza dair yazı ile eşimle ayrıldık iş yerimizden asılsız çekleri bankaya yazdırmışlar. Şimdi ben ticari hayatıma nasıl devam edeceğim” dedi.

MAĞDURLARDAN YARDIM TALEBİ

İddiaya göre, mağdurların işletmeden 1,5 milyon TL ile 3 milyon TL arasında değişen miktarlarda altın ve para alacakları bulunuyor. Mağdurlar, işletme önünde toplanarak dolandırıldıklarını belirtti ve yardım talep etti. Bazı kişiler, altıncıdan karşılıksız çek aldıklarını, ancak ne telefonla ne de yüz yüze iletişim kurabildiklerini ifade etti. Mağdurlardan biri 279 gram altın verdiğini ve karşılığında aldığı çeklerin karşılıksız çıktığını söyledi. Ayrıca, altıncıda düzenlenen “Eskiyi Getir Yenisini Götür” kampanyasına katılan kişiler, yeni ürünleri hiçbir zaman teslim alamadıklarını ve dükkanın yaklaşık bir aydır kapalı olduğunu belirtti.

POLİS ENGELİ VE İNCELEME

Şikayetlerin artmasının ardından mücevherat dükkanına giden polis, iş yerinin kepenklerini kaldırarak içeride tutanak tutup arama yaptı. Yapılan arama sonucunda iş yerinde bulunan bazı malzemeler, incelenmek üzere alındı. “Kısa bir mola, pazartesi görüşmek dileğiyle” yazısının kapıya asıldığını vurgulayan vatandaşlar, herhangi bir geri dönüş alamadıklarını dile getirdi.