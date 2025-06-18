Kırşehir’deki STK’lar, İsrail’in Saldırılarına Tepki Gösterdi

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİR ARAYA GELİYOR

Kırşehir’deki sivil toplum kuruluşları, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı tepki gösteriyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Tesisleri önünde buluşan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci, önce Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi, ardından dua etti.

AÇIKLAMA YAPIYORLAR

Etkinlikte grup adına açıklama yapan Kırşehir Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Nurullah Talha Erbaşı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaklaşık 60 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Gazzelilerin zorla yer değiştirildiğine ve insanı yardımların ulaştırılamadığına dikkat çeken Erbaşı, temiz suya erişiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Ayrıca, İsrail’in uluslararası mahkemelerin kararlarını hiçe saydığını vurgulayan Erbaşı, Filistin’deki hastanelerin bombalandığını ve gıda, ilaç ile elektrik eksikliği olduğunu hatırlattı.

SES OLMA ÇAĞRISI

Erbaşı, “Bu sessizliğe karşı bizim sesimiz çığlık olsun. Bu zulmün normalleştirilmesine karşı bizim duruşumuz direnç olsun. Siyasi görüşü, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun, Filistin meselesi bir insanlık ve vicdan meselesidir. İnsan kalmak istiyorsak Filistin’e sahip çıkmak zorundayız. İsrail’in işlediği savaş suçları derhal durdurulmalıdır. İsrail ve işbirlikçileri savaş suçundan yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Gazze’ye yönelik abluka ve saldırılar son bulmalıdır. Sınır kapıları insan yardıma derhal açılmalıdır. Bölgeye ilaç, gıda, su ve beslenme yardımları ulaştırılmalıdır. Uluslararası toplum Filistin halkının yanında yer almalı ve güçlü, kararlı bir tavır sergilemelidir.” şeklinde konuştu.