Kırşehir’deki Yangında İşletme Sahibi Yaralandı

YANGIN OLAYI VE YARALANMA

Kırşehir’de tarihi Uzun Çarşı’da yer alan hırdavatçı dükkanında meydana gelen yangında, işletme sahibi H. Y. yaralandı. Yangın, akşam saat 21.00 civarında, merkeze bağlı tarihi Uzun Çarşı’da çıktı. Edinilen bilgilere göre, H. Y.’ye ait hırdavat dükkanında, boya ve tinerin alev alması sonucu yangın başladı ve kısa süre içerisinde üst kattaki eğlence mekanının çatısına yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE PATLAMALAR

Çevredekilerin hemen ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında iş yerinde patlamalar meydana gelirken, bu durum vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Olay anları, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmeye çalışan işletme sahibi H. Y.’nin elinde yanıklar oluştu ve H. Y., olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kırşehir’de yaşanan bu yangın olayı, hem şehirdeki esnafları hem de vatandaşları derinden etkiledi.