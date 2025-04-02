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Kırşehir’den Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

UMRE KAFİLESİ KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

Kırşehir’den umre ibadetini yerine getirmek amacıyla yola çıkan 32 kişilik grup, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftülüğü tarafından Cacabey Meydanında gerçekleştirilen uğurlama törenine umre yolcuları ve onların yakınları katıldı. Törende gerçekleştirilen dua sonrasında umreciler, aileleriyle vedalaşarak Ankara’daki havalimanına doğru hareket etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı ve umreciler, bazen gözyaşlarına hakim olamadı. 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organize ettiği hac ve umre etkinliğinde, Kırşehir’den toplamda 900 kişi umreye gitmiş durumda. Ayrıca, hac görevi için şehirden yapılan kesin kayıt sayısı ise 225 olarak belirlendi.

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