Haberler

Kırşehir Emniyet Müdürü Değişti

ATAMA KARARI VE DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı çerçevesinde, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal merkeze alınarak görevinden alındı. Bu pozisyona ise Polis Başmüfettişi Mesut Görücü getirildi. 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 37 ilin emniyet müdürü değişiklik yaşadı, ayrıca 22 ilin emniyet müdürü de merkeze alındı. Kırşehir bu değişikliklerin gerçekleştirilmiş olduğu iller arasında yer aldı.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖREVİNE BAŞLAMASI

Görevden alınan Erdoğan Kartal, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, yeni emniyet müdürü Mesut Görücü’nün önümüzdeki günlerde Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlaması bekleniyor. Bu süreç, emniyet teşkilatındaki yenilik ve gelişmeleri hızlandıracak bir gelişim niteliği taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.