Kırşehir Emniyet Müdürü Değişti

ATAMA KARARI VE DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı çerçevesinde, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal merkeze alınarak görevinden alındı. Bu pozisyona ise Polis Başmüfettişi Mesut Görücü getirildi. 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 37 ilin emniyet müdürü değişiklik yaşadı, ayrıca 22 ilin emniyet müdürü de merkeze alındı. Kırşehir bu değişikliklerin gerçekleştirilmiş olduğu iller arasında yer aldı.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖREVİNE BAŞLAMASI

Görevden alınan Erdoğan Kartal, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, yeni emniyet müdürü Mesut Görücü’nün önümüzdeki günlerde Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlaması bekleniyor. Bu süreç, emniyet teşkilatındaki yenilik ve gelişmeleri hızlandıracak bir gelişim niteliği taşıyor.