Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirdi

KIRŞEHİR’DE MOTOSİKLET DENETİMİ FAALİYETLERİ

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 Yılı Motosiklet Denetimi Eylem Planı kapsamında, motokurye faaliyetleri yürüten işletmelere ve çalışanlarına bilgilendirme çalışmaları yaptı. İl merkezi sınırları içerisinde faaliyet gösteren 22 işletme, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 15 Mayıs 2025 tarihli (P) türü yetki belgesi doğrultusunda bilgilendirildi.

BİLGİLENDİRME BROŞÜRLERİ VE EĞİTİMLER

İşletmelere, trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak hazırlanan broşürler dağıtıldı. Ayrıca, 46 motokuryeye teorik eğitim verildi ve onlara bilgilendirme broşürleri ulaştırıldı. Eğitimin bir parçası olarak, motokuryelere trafik ışıklarına uyma, kaldırımlarda motosiklet kullanmama ve trafikteki diğer sürücülerle eşit sorumluluk taşıdıkları hatırlatıldı.

DENETİMLER YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca süreceğini duyurdu.