Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Yaptı

KIRŞEHİR’DE MOTOKURYE DENETİMİ

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 Yılı Motosiklet Denetimi Eylem Planı çerçevesinde, motokurye hizmeti sunan işletmelere ve çalışanlarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. İl merkezinde faaliyet gösteren 22 işletme, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 15 Mayıs 2025 tarihli (P) türü yetki belgesiyle ilgili detayları öğrenme fırsatı buldu.

BILGILENDIRME FAALİYETLERİ

Trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla işletmelere hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ayrıca, 46 motokuryeye yönelik teorik eğitimler düzenlendi ve bilgilendirme broşürleri ulaştırıldı. Bu eğitimlerde, motokuryelerin trafik ışıklarına uymaları, kaldırımlarda motosiklet kullanmamaları ve trafikteki diğer sürücülerle eşit sorumluluk taşıdıkları konuları vurgulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca sürdürüleceğini ifade etti ve trafik güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını yinelediler.