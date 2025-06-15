Kırşehir İl Jandarma Ekipleri Bilgilendiriyor

HALKI BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşları yangınlar ve boğulma olayları hakkında bilgilendiriyor. Komutanlık, toplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde, halkı bilinçlendirme çalışmaları ile bu konudaki farkındalığı artırmayı sürdürüyor.

YANGIN İHBARLARINA DİKKAT

Son günlerde kentte yangın ihbarları ve olaylarının artması sebebiyle, jandarma ekipleri köyleri ziyaret ediyor. Ekipler, burada vatandaşlara broşürler dağıtarak önemli bilgiler sunuyor. Kuru otların kesinlikle yakılmaması, yanan sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve baraj, göl, gölet gibi su kaynaklarına girişlerin engellenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

SMS İLE BİLGİLENDİRME DEVAM EDİYOR

Ayrıca ekipler, belirli tarihlerde gönderdikleri toplu SMS bildirimleri ile de halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olası tehlikeleri önlemek üzere büyük önem taşıyor.