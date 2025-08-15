Kırşehir’in Festivali Renkli Görüntülerle Tanıtıldı

ÇİÇEKDAĞI’NDA NEŞET ERTAŞ ANMA PROGRAMI VE BULGUR FESTİVALİ

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde gerçekleşen Neşet Ertaş Anma Programı ve Bulgur Festivali, canlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir’de yatırımların süreceği müjdesini verdi. Çiçekdağı’nda yapılan festivalde katılımcılar, Neşet Ertaş’ın türküleri eşliğinde duygusal anlara tanıklık ederken, bulgur temalı etkinliklerle de keyifli dakikalar geçirdi. Yoğun bir ilgi gören festivalde, stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

YATIRIMLAR VE KÜLTÜRÜ YAŞATMAK

Etkinlikte konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir’e yapılan yatırımlara vurguda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Kırşehir’in eksik kalan her alanı tamamlanacak. Altyapıdan ulaşıma kadar her alanda çalışmalarımız sürecek. Bu tür festivaller hem kültürümüzü yaşatıyor hem de şehirlerin tanıtımına katkı sunuyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, festivalin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, Çiçekdağı’nda düzenlenen etkinliğin hemşehriler arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

YEREL SANATÇILAR VE HALK OYUNLARI

Festival sonunda sahne alan yerel sanatçılar ve halk oyunları ekipleri, büyük beğeni topladı. Bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, aynı zamanda bölgenin kültürel çeşitliliğini de gözler önüne serdi. Çiçekdağı’ndaki bu renkli etkinlik, hem kültürel mirası yaşatması hem de toplumsal birliği güçlendirmesi açısından önemli bir yere sahip oldu.