Kırşehir’in Su Altyapısı Güçleniyor

SU ALTYAPISI YENİLİYOR

Kırşehir İl Genel Meclis Başkan Vekili Emrah Doğan, toplam 252 köyün 210’unda su altyapılarının yenilendiğini duyurdu. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, kış ve sonbahar döneminde yağışların beklenen seviyelerin çok altında kalması sebebiyle yaz döneminde su krizinin yaşanabileceğini öngördüğünü belirtti. Bu durumu önlemek ve üretimin sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

KURAKLIK VE TEDBİRLER

Kuraklığın su kaynakları üzerindeki etkisine dikkat çeken Doğan, tüm yatırım önceliklerinin bu yıl su altyapısına verildiğini aktardı. Su ile ilgili gerekli ekibi kurarak hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını kaydeden Doğan, “Bugün itibarıyla toplam 252 köyümüzün 210’unda su altyapılarımızı yenilemiş bulunuyoruz. Kırşehir merkeze bağlı Çuğun ve Karaisa köylerimizin kollektör sistemi yapım ihalesini de gerçekleştirdik. İnşallah çok kısa bir sürede köylerimizin tamamında altyapı, sondaj ve depo çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.” dedi.

SU KAYNAKLARINI KORUMAK GEREKİYOR

Doğan, gereksiz su tüketiminden kaçınılmasını ve bahçelerin akşam saatlerinde sulanmasını istedi. Ayrıca, arızalı musluk ve tesisatların en kısa sürede tamir edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür önlemlerin, su altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.