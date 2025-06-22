Kırşehir Jandarma Ekipleri Yangın Uyarısı Yaptı

ANIZ VE ÖRTÜ YANGINLARI İÇİN BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, son günlerde artan anız ve örtü yangınları ihbarları sonrası vatandaşları bilgilendiriyor. Buğday ve arpa hasadının başladığı kentte, rüzgarın yangınların çıkmasını ve yayılmasını kolaylaştırabilme durumu göz önüne alınarak, can ve mal kaybı yaşanmaması için bilinçlendirme faaliyetleri sürüyor.

BİÇERDÖVER VE TRAKTÖR KONTROLLERİ

Jandarma ekipleri, Boztepe ve Akpınar bölgelerinde biçerdöver ve traktörlerin yangın söndürücü ekipmanlarını kontrol ediyor. Ayrıca, zirai ürün hasat edilen alanlarda vatandaşlara sigara içmemeleri, ateşli piknik düzenlememeleri, mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Önceki yıllarda saman balya makineleri nedeniyle meydana gelen yangınların önlenmesi amacıyla, hasat süresince tarlalara bu makinelerin sokulmaması gerektiği vurgulanıyor.

Jandarma ekipleri, muhtarlarla iş birliği yaparak devriye araçları ve cami hoparlörlerinden bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, farklı tarihlerde gönderilen toplu mesajlarla üreticilere ve çiftçilere ulaşmaya özen gösteriyor. Bu yöntemler sayesinde, yangın riskinin azaltılması hedefleniyor.