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Kırşehir, Kıbrıs’ta Engellilere Destek Verdik

KIRŞEHİR BEYAZ AY DERNEĞİ, KIBRIS’TA ENGELLİLERİ TEMSİL ETTİ

Kırşehir Beyaz Ay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, Kıbrıs’ta düzenlenen “Tek Nefesle” etkinliğinde Kırşehir’i en iyi şekilde temsil etti. Göçmen, etkinlik süresince engelli bireylerin yaşam tarzlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Etkinlikte yaptığı açıklamada, “Amacımız engellilerimizi en iyi şekilde burada temsil etmekti. Kırşehir’deki engellilerin hayatta başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda hem moral hem de farkındalık oluşturmak adına önemli adımlar attık” dedi.

ETKİNLİKTE KIRŞEHİR TANITILDI

Göçmen, Kıbrıs’tan Kırşehir’e gelecek misafirleri davet ederek şehrin tanıtımına katkı sağladı. “Kırşehir’imizi Kıbrıs’ta en güzel şekilde tanıttık. Kültürümüzü, misafirperverliğimizi anlattık” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “Bundan sonra da ‘Tek Nefesle’ etkinliklerinde daha fazla engelli bireyimizle yer almayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Kıbrıs’ın gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için Kıbrıs halkına teşekkür etti.

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