Kırşehir Projeleri İnceleme Gerçekleştirildi

KIRŞEHİR’DE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN İNCELEMESİ

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte kentteki kara yolu projelerini yerinde inceledi. Erkan, yazılı açıklamasında, inşaat sahalarında yapmış oldukları görüşmelere değinerek, projeler hakkında kapsamlı bilgi aldıklarını aktardı.

KARAYOLU PROJELERİ İÇİN BÜYÜK BİR YATIRIM

Erkan, toplam değeri 13,7 milyar lira olan projelerde 2025 yılı için resmi ödeneğin 860 milyon lira olduğunu hatırlattı. Bu projelere ek ödeneklerle birlikte 2025 yılı bütçesinin 1,9 milyar liraya çıkarıldığını belirtti. Şu anda 6 farklı noktada kara yolu projelerinin devam ettiğini vurgulayan Erkan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Kırşehir çevreyolunda 20 kilometrelik projenin 4,3 kilometrelik kısmı bu yıl tamamlanarak trafiğe açılacak.”

PROJELERİN TAMAMLANMA TAKVİMİ

Kesikköprü-Tuzköy havalimanı yolunda 20 kilometrelik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarının bu yıl bitirileceğini ifade eden Erkan, yolun 2027’de tamamlanacağını söyledi. Ayrıca, Kesikköprü hattında 656 metre uzunluğundaki köprünün de bu yıl bitirileceğinin altını çizdi. Kaman-Bala yolundaki 10 kilometrelik kesimin kasım ayında trafiğe açılacağı, Kaman şehir geçişindeki 3,7 kilometrelik bölünmüş yolun tamamlandığı bilgilerini paylaştı. Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunda ise 1,2 kilometrelik bölünmüş yol ile Kaman giriş köprülü kavşağının eylül sonu itibarıyla açılacağını belirtti.

ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’in destekleri doğrultusunda Kırşehir’in ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Erkan, hemşerilerine güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.