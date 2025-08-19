Haberler

Kırşehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Temeli Atıldı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİNASININ TEMELİ ATILDI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yapma, Yaşatma, Geliştirme, Eğitim ve Destekleme Derneği tarafından inşa edilecek olan Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının temeli atıldı. Kırşehir Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada, borsanın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteği ile fakültenin hızlı bir şekilde tamamlanması hedeflendiği ifade ediliyor.

KONSTRÜKSİYON İÇİN DESTEK SAĞLANDI

Temel inşaatının Kırşehir’de faaliyet gösteren hazır beton, taş ve kum firmaları tarafından desteklendiği belirtildi. Açıklamada, bu firmaların toplamda 2 bin metreküp beton bağışında bulunduğu kaydedildi. Dernek üyeleri ve hayırsever iş insanlarının şehrin eğitim ve sağlık alanındaki gelişimine büyük katkı sağladıkları vurgulandı.

Açıklamada, “Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tamamlandığında bölgeye önemli bir katma değer sağlayacak ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmede güçlü bir merkez haline gelecek. Fakültenin tamamlanmasıyla hem öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alacağına hem de şehrimizin sağlık alanındaki gücünün artacağına inanıyoruz. Kırşehir’e modern bir fakülte kazandırma yolunda dayanışma örneği sergileyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

