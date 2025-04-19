Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Mevlit Düzenledi

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Şehitler Haftası dolayısıyla 196 şehit için bir mevlit programı gerçekleştiriyor. Program, dernek binasında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp mevlit okunmasıyla devam etti. Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelere sabır ve gazilere şifa diledi.

ŞEHİTLERİN ANISINA YAPILDI

Kılıçaslan, şehit aileleri ve yakınlarının katılımıyla düzenledikleri mevlit programının önemine değinerek, “Bu topraklar, binlerce yıldır nice kahramanın kanıyla yoğrulmuş, her karışı şehitlerimizin fedakarlığıyla vatan olmuştur. Şehitlerimiz, bu milletin gönlünde ölümsüzleşmiş kahramanlardır” dedi. Ayrıca, şehitlerin sadece birer isim değil, vatan sevgisiyle dolu evlatlar, eşler, babalar ve kardeşler olduğunun altını çizdi.

İKRAMLAR VE KATILIMCILAR

Kılıçaslan, “Onların yokluğu, elbette her bir ailemizin yüreğinde derin bir sızı, tarifsiz bir acı bırakmıştır. Ancak biliyoruz ki şehitlik en yüce makamdır ve onların bıraktığı bu kutsal miras bizlere güç ve onur vermektedir” ifadelerini kullandı. Yapılan duanın ardından şehit ailelerine mevlit şekeri ikramı yapıldı. Programa, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.