Kırşehir Şehit Aileleri Projesi Tanıtıldı

ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİK VE BERABERLİK HEDEFİ

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan “Şehit Aileleri Medeniyetin Beşiğinde” projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, dernek binasında düzenlenen etkinlikte, her zaman şehit aileleriyle birlikte olmayı amaçladıklarını ifade etti. Erdoğdu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne projelerinin başvurusunu yaptıklarını ve kabul edildiğini aktardı. Kırşehirli şehit aileleri ve yakınlarının bir araya gelmesini ve birlikteliğin güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

GEZİ PROGRAMLARIYLA TARİHİ ALANLAR TANITILACAK

Proje çerçevesinde, kentte bulunan şehit aileleri ve yakınlarına, medeniyetimizin mirası olan tarihi kentlere geziler düzenlenecek. Erdoğdu, “Şehit ailelerimiz ve yakınlarına tarihi alanları tanıtmayı, tekrar bu manevi duyguyu yaşamalarını arzu ediyoruz” dedi. Ayrıca, ilerleyen günlerde şehit aileleriyle bir bahar şenliği düzenleyeceklerini ve Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep’e 3 gün sürecek bir gezi programı planladıklarını duyurdu. Bu programla birlikte, ülkenin dört bir yanında şehitlerimizin emanetleriyle buluşmayı amaçladıklarını belirtti.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Projenin başvuru sürecinden kabul aşamasına kadar olan süreçte destek verenlere teşekkür eden Erdoğdu, Valisi Murat Sefa Demiryürek’e, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’a ve destek sunan kurum müdürleri ile dernek başkanlarına minnettar olduklarını ifade etti.