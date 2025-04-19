Kırşehir Ve Sivas’ta Yürüyüş Düzenlendi

TEPKİ OLARAK DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞLER

Kırşehir ve Sivas’ta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı duyulan öfkeyi ifade etmek amacıyla yürüyüşler gerçekleştirildi. Kırşehir’de Askerlik Şubesi önünde buluşan sağlık çalışanları, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla İsrail aleyhine yazılar yer alan döviz ve pankartlarla Cacabey Meydanı’na doğru yürüdü. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Salih Ceylan, meydanda düzenlenen basın açıklamasında, şehitlere rahmet diledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN SESİZ YÜRÜYÜŞ

Ceylan, sağlık çalışanları olarak gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşün zulme karşı duruşlarını göstermek amacıyla düzenlendiğini anlattı. Açıklamasında, “Çocuklara karşı açılmış bir savaş, çocuklar için harcanan mühimmat ve sadece çocukların zarar görmesi için yapılanlar karşısında derin bir sessizlik içerisindeyiz. Korkarım İsrail, Gazze’den önce bizi işgal etmiş olmalı.” şeklinde konuştu. Ceylan, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşması dileğinde bulunarak, Allah’ın yeryüzündeki bütün Müslüman milletlerin kalplerini Kur’an’ın nuru ile aydınlatmasını, yöneticilerine ise feraset ve basiret nasip etmesini diledi.

KATILIMCILARIN YER ALDIĞI PROGRAM

Basın açıklamasının ardından dua edilen etkinliğe, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, Kırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Sivas’ta ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünde başlayıp, kent meydanında sona erdi.

SİVAS’TA YAPILAN AÇIKLAMA

Yürüyüş sırasında, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Sivas İHH İl Başkanı Efe Zileli, burada grup adına bir açıklama yaparak, dili, dini ve ırkı fark etmeksizin dünyanın dört bir yanında aynı amaçla sokaklara çıkan vicdan sahibi insanlara teşekkür etti. Zileli, Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını belirterek, “Tek vücut olduğumuzu bildirmek, kardeşlerimize selam göndermek için buradayız. İsrail’e alkış tutanları kınıyorum. Tüm insanlık bu kıyımın vebalini nasıl ödeyecek?” dedi. Gazze’deki bebeklerin hatırına, evladını poşette taşıyan babaların isyanına, yüreği yanmış annelerin feryatlarına ses olmak için meydanlarda olmaya devam edeceklerini ifade etti.