Kırşehirliler İftarda Ankara’da Buluştu

GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI BİR ARAYA GETİRDİ

Ankara’da görev yapan Kırşehir’li yargı çalışanları grubu, Ramazan ayı vesilesiyle 17 Mart tarihinde Ankara Şaşmaz Açık Cezaevi Müdürlüğü Restoranı’nda geleneksel bir iftar organizasyonu düzenledi. Bu etkinlik, Ankara’da görev yapan Kırşehir’li yargı camiasını bir araya getirdi. Programda, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön planda tutuldu ve yaklaşık 250 Kırşehir’li yargı çalışanı katılım gösterdi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

İftar etkinliğinin açılış konuşmasını yapan grup kurucusu ve başkanı Hakim Murat Bahadır, hemşerileri arasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Bizim grup olarak tek amacımız, Ankara’da görev yapan Kırşehir’li yargı çalışanlarının birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberliği tesis etmek. İyi günde olsun kötü günde olsun her daim grup üyesi hemşerilerimizin yanında olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek. Biz grup olarak kesinlikle siyasetten uzağız. Biz insanların gönüllerine talibiz. Bizimle aynı düşüncede olan, tek derdi memleketimiz Kırşehir ve hemşerilerimize hizmet olan gerek şahıs gerekse sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız. Malum Ramazan ayı münasebetiyle bir arada bulunuyoruz. Bu mübarek ayın başta vatanımız ve milletimiz olmak hepimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olması dileğiyle hayırlı ramazanlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin inşallah.” dedi.

PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Grup Başkanı Bahadır’ın konuşmasının ardından, grubun 500’üncü üyesi polis memuru Ayşenur Beyza Bircan’a hakim Zehra Bahadır, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığından emekliye ayrılarak noterliğe geçen grup üyesi Hacı Hüseyin Orhan’a Av. Aydın Akpınar ve Yargıtay savcılığı görevini yürütmekte iken kısa bir süre önce emekliye ayrılan Hayrettin Türe’ye plaket takdimi gerçekleştirildi.

SAMİMİ BİR ORTAMDA GEÇEN İFTAR

Son derece samimi ve coşkulu bir atmosferde geçen iftar programı, Kırşehir’den özel olarak gelen müzik grubunun seslendirdiği güzel şarkı ve türkülerle sona erdi.