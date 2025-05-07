Kırşehirspor Başkan Hantorun, Maddi Sıkıntılar Var

ŞEHRİN VE YÖNETİMİN ROLÜ

Kırşehirspor Kulübü Başkanı Çağatay Hantorun, zorlu bir sezonu ligde kalarak sonlandırdıklarını ifade ediyor. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gelecek sezon için bütçelerinin olmadığını belirtiyor. Hantorun, “Gücümüz tükendi, şehir sahip çıkmalı” diyerek Kırşehir halkının ve yöneticilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguluyor.

BÜYÜK ZORLUKLARA RAĞMEN BAŞARI

Başkan Hantorun, 2024-2025 sezonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, sezon boyunca yaşanan zorluklara dikkat çekiyor. Lig hedeflerine ulaşmanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu dile getiriyor. “Büyük maddi sıkıntılar ve imkansızlıklar içerisinde, stres altında bir sezon geçirdik. Ama Allah bizi mahcup etmedi, hedefimize ulaştık. Amacımız Kırşehirspor’un profesyonel liglerde kalıcı olmasıydı ve bunu başardık” şeklinde konuşuyor.

GÜCÜMÜZ TÜKENDİ

Gelinen noktada yönetimin maddi güçlerinin tükendiğini söyleyen Başkan Hantorun, “Son atımlık barutumuzu bu sezon takımı ligde tutmak için harcadık. Önümüzdeki yıl ne futbolcu alacak, ne takım kuracak, ne de malzeme alacak bütçemiz var. Artık tıkandık” diyor.

ŞEHİRDE BÜTÜNÜLÜK ŞART

Başkan, şehrin yöneticilerine ve halkına çağrıda bulunuyor. Hantorun, “Ya şehirde bir bütünlük olacak, idarecilerimiz siyasi ayrışmaları bir kenara bırakarak bu takıma el atacak ya da takım sahipsiz kalırsa BAL yolu gözüküyor. Biz bu sahipsizliği hep reddettik, mücadele ettik. Ama gücümüz buraya kadar” diyerek, Kırşehirspor’un geleceği için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor.