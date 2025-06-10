Kirsty Buchan’ın gizli hesabı açığa çıktı

ÖĞRETMENİN GİZLİ HESABI OKULDA ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’nin Glasgow kentindeki Bannerman Lisesi’nde görev yapan öğretmen Kirsty Buchan’ın gizli olarak yürüttüğü yetişkin içerikli hesabı, öğrencilerin okulda paylaştığı fotoğraflar sayesinde ifşa oldu. 2022 yılı içinde öğrenciler, Buchan’ın hesabını keşfetti ve durumu okul müdürü Seonaidh Black’a bildirdi. Öğrenciler, Buchan’ın iç çamaşırıyla çekilmiş fotoğraflarını müdüre göstererek şok edici durumu ortaya çıkardı. Öğretmenin hesabı, herkesin kolayca erişebileceği bir şekilde açıktı ve herhangi bir üyelik ya da ödeme gerekmiyordu. Profilinde “İyi bir öğretmendim ama şimdi çok kötü oldum” şeklinde ifadeler bulunduğu görüldü.

MÜDÜR BU DURUMU DOĞRULADI

Müdür Black, bazı üst sınıf öğrencilerinin durumu heyecanla kendisine aktardığını ve okuldaki herkesin olaydan haberdar olduğunu ifade etti. Kirsty Buchan, daha önce bu okulda öğrenci olarak eğitim gördükten sonra öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Ancak, disiplin kuruluna katılmadı. Müdür, Buchan’ın iyi niyetli bir öğretmen olduğunu ancak zaman içerisinde sınırları aşan tutumlar sergilediğini belirtti. Özellikle sosyal medya hesaplarını öğrencilere ulaştırmada yanlış kararlar aldığını vurguladı. Ayrıca, bir öğrenci velisi, oğlunun öğretmenin hesabına mesaj bıraktığını müdüre iletti.

KAZANCININ NEDENİ MAAŞININ DÜŞMESİ

Buchan, hesabının açığa çıkmasının ardından işinden ayrılma kararı aldı. Yetişkin içerikli platformda bir ayda yaklaşık 60 bin sterlin kazandığını duyurdu. Söz konusu öğretmen, maaşının düşmesi sebebiyle ek gelir elde edebilmek için böyle bir hesap oluşturduğunu belirtti. Olay, okulda hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor. Öğretmenlik kurumunun yürüttüğü incelemede, Buchan’ın hesabını 18 yaş altına kapatmadığı tespit edildi. Disiplin kurulu, tüm suçlamaların geçerli olduğunu belirterek bu öğretmenin eğitimcilik lisansını iptal etti.

MESLEKİ VE ÖZEL HAYAT ARASINDAKİ SINIRLAR

Kurul üyeleri, öğretmenin özel hayatı ile mesleki hayatı arasında net sınırlar koyamadığını ve mesleğini kendi platformunda yanlış bir şekilde kullandığını ifade etti. Bu olayın ardından, NHS’de görevli bir hemşirenin iş yerinde yetişkin içerikli fotoğraflar çektiği için incelemeler altında olduğu bilgisi ulaştı. Ayrıca, bir devlet memurunun evden çalışırken telefonla danışmanlık yaparken aynı zamanda bir yetişkin sitesi için canlı yayın yaptığı da meydana çıktı. Bunun yanı sıra, bir kreş öğretmenin de öğrencinin annesi olan bir kişinin hesabını fark etmesi ile işten çıkarıldığı öğrenildi.