Kırtasiye Denetiminde 15,2 Milyon TL Cezası

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA DENGELİ GİRİŞ

2025-2026 eğitim öğretim yılı, önümüzdeki haftayla birlikte başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kalırken, öğrenci ve veliler kırtasiye alışverişlerine yoğun ilgi gösteriyor. Tüketicinin güvenli ürüne ulaşmasını sağlamak için Ticaret Bakanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDEKİ DENETİMLER

Bakanlık, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu denetimlerle ilgili detaylar, bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Son 4 günde 5 bin 50 market denetlendi, 722 bin 528 ürün kontrol edildi, 4 bin 816 ihlal tespit edildi” ifadesine yer verildi. Ayrıca, bu süreçte 15 milyon 241 bin 124 TL ceza kesildi.

GENEL DENETİM FAALİYETLERİ

29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı, 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kapsamlı bir denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Bu denetimlerde; 5 bin 050 market denetlendi, 722 bin 528 ürün kontrol edildi, 4 bin 816 ihlal tespit edildi ve toplamda 15 milyon 241 bin 124 TL ceza uygulandı. Haksız fiyat artışı nedeniyle 990 firma hakkında işlem başlatıldı.

İSTANBUL’DA YOĞUN DENETİM

Denetim faaliyetleri sırasında en fazla işletmeye gidilen üç il; İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul’da 1,414 işletme, Ankara’da 635 işletme, Antalya’da ise 320 işletmeye yapılan denetimlerde en çok ürün denetimi yapılan iller arasında dikkat çekti. Ürün kontrol sayıları ise şu şekilde: Ankara: 332 bin 104, İstanbul: 216 bin 848, Antalya: 31 bin 280.

CEZALARIN DAĞILIMI

İstanbul, en fazla ihlalin ve cezai işlemin uygulandığı il oldu. İstanbul’da 2,174 ihlal tespit edilerek 6 milyon 882 bin 884 TL, Ankara’da 1,820 ihlal ile 5 milyon 762 bin 120 TL, İzmir’de ise 65 ihlal ile 205 bin 790 TL ceza uygulandı. Haksız fiyat artışları nedeniyle en çok işlem başlatılan firmalar arasında Ankara ilk sırada yer aldı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, “Tüketicilerin korunması amacıyla denetimler aralıksız sürmektedir” açıklamasıyla, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması hedefiyle denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.