Kırtasiye Desteği, 550 Çocuğu Kapsıyor

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlamaya başladı. “Kırtasiye desteğiniz bizden, okumak sizden” projesi kapsamında, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün hayır hizmetlerinden yararlanan ailelerin çocuklarına yönelik kırtasiye yardımı uygulaması başlatıldı. Bu çerçevede, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Sergi Salonu’na gelen ailelere kırtasiye malzemeleri dağıtılmaya başlandı. Müzeye gelen öğrenciler, sergi salonunda ihtiyaç duydukları malzemeleri seçerek okul alışverişlerini yapma imkanı buluyor.

550 ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, projeye dair yaptığı açıklamada, “Bu desteği sunarken kardeşlerimize kendini bir kırtasiye mağazasında hissetmeleri amacıyla onlara belirli zaman aralıkları tanıyoruz. Çocuklar burada gelip istedikleri çantayı, istedikleri suluğu, istedikleri kalemi ve istedikleri defteri seçiyorlar. Çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşması, bizler açısından çok sevindirici oluyor” dedi. Bahçecik, sadece kırtasiye yardımıyla sınırlı kalmadıklarını, sosyal yardım alan ailelere 12 ay boyunca gıda yardımı, muhtaç maaşı ve çeşitli hayır hizmetleri sunduklarını da vurguladı. “Bu hizmetten Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 550 kardeşimiz faydalanacak. Belki bu sayının biraz daha üzerine çıkabiliriz; çünkü bazen hayırseverler de bize destek olmak istiyorlar. Bu noktada imkanlar ölçüsünde bu sayımızı daha da artırabiliriz” ifadelerini kullandı.

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

