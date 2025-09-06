Kırtasiye Ürünleri İçin Denetimler Yapıldı

DENETİMLER ÖNCESİNDE HAZIRLIKLAR ARTIRILDI

Şanlıurfa’da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri için ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştiriliyor. Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklama doğrultusunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yaklaşırken kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler sıklaştırılıyor. Denetimlerde, ürünlerin etiketli olup olmadığı ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark gibi ölçütler göz önüne alınıyor. Aynı zamanda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine karşı idari yaptırımlar uygulanıyor.

30 Ağustos 2025 tarihinde, Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği’nin direktifleri doğrultusunda yapılan denetimlerde, ilde 618 işletmede toplam 13 bin 811 ürün kontrol ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı uygulamalar gösteren 71 işletmeye, 110 uygunsuz ürün nedeniyle toplam 348 bin 260 TL idari para cezası kesiliyor.

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ticaretin etkin ve verimli bir şekilde gelişmesini sağlamak, üretici ve tüketiciyi koruyarak ilimizin ekonomik büyümesine katkı sunmak temeli misyonumuzdur. Bu doğrultuda, okulların açılmasını fırsata çevirmeye çalışan ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecektir.” deniliyor. Ayrıca mevzuata aykırı durumlarla ilgili detaylı inceleme yapılabilmesi için raporlar Ticaret Bakanlığı’na iletiliyor. Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine özenle ve sürekli olarak devam edeceğini bildiriyor.